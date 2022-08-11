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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بقرية محلة أبو على التابعة لدسوق بكفر الشيخ

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:01 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بقرية محلة أبو على التابعة لدسوق بكفر الشيخ مشاجره - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع مشاجرة حامية بقرية محلة أبو على التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

 تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، تفيد بنشوب مشاجرة حامية بقرية محلة أبو على مركز دسوق، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص منهم 4 أشقاء وهم "م.ق.ك" 18 عامًا، مصاب بجرح بالجبهة والظهر، و "ن.ق.ك" 27 عامًا جروح بالجبهة، واشتباه كسر بالزراعة، و"د.ق.ك" 24 عامًا، مصابة بجروح بالزراعين، و"ك.ق.ك" 48 عامًا مصاب بجروح بالذراع الأيسر والظهور، كما أصيب "ح. ع. أ" 45 عامًا بجروح وكدمات باليد اليسرى، تم عمل الإسعافات والفحوصات المطلوبة للمصابين، ومتابعة حالاتهم بالمستشفى.

 

 

 
 
 

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