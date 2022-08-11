إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"صحراوى البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس، بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الأسكندرية" الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.