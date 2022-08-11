اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات بالقاهرة الجديدة

الخميس، 11 أغسطس 2022 09:38 ص
إصابة 5 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات بالقاهرة الجديدة تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 5 أشخاص بسبب تصادم 4 سيارات بالطريق الدائري بنطاق القاهرة الجديدة فى الاتجاه من التجمع وصولا إلى المعادى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى ومصابين أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين أجرة ونقل و ميكروباص.
 
أسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

حادث مروري

طريق الدائري

اخبار الحوادث

امن القاهرة



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