إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 14 شخصا اليوم الخميس بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 14 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.







