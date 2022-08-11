اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:29 م
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إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:10 م
إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين بأسيوط حادث - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية الهدر بمركز ساحل سليم.

 

وكان اللواء احمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بين سيارتين، وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة  ميكروباص ي ط ا تحمل رقم 7613 مع سيارة  ط س سيارة نصف نقل محملة كراتين خل، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخص، وتم رفع آثار الحادث، وجار تسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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