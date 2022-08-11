اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 02:58 م
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:04 م
إصابة شخصين إثر حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بمدينة 6 أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان في تصادم تروسيكل مع توك توك أعلى الطريق فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بميدان النجدة ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر، على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ.
 
وتبين تصادم تروسيكل بتوكتوك، مما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتمكنت أوناش المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم تسيير حركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة المركبات بصفة دورية.
 
 
 

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