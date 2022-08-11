إزالة 66 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنع اى تعدى جديد نهائيًا وإزالة فورية فى المهد، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفى هذا السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية على الأراضى الزراعية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 66 حالة تعدي بنطاق 10 مراكز باجمالى مساحة بلغت 18022 متر.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرًا تنفيذ عدة حملات رقابية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 101 حالة تعدي بنطاق 12 مركز باجمالى مساحة بلغت 16959 متر.