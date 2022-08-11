اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 66 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز البحيرة

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:23 م
إزالة 66 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية  ومنع اى تعدى جديد نهائيًا وإزالة  فورية فى المهد، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.

وفى هذا السياق، شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات لإزالة التعديات بصفة دورية على الأراضى الزراعية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 66 حالة تعدي بنطاق 10 مراكز باجمالى مساحة بلغت 18022 متر.
 
 يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرًا تنفيذ عدة حملات رقابية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، وأسفرت تلك  الحملات  عن إزالة 101 حالة تعدي بنطاق 12 مركز باجمالى مساحة بلغت 16959 متر.
 
 
 
 

حملات رقابية

إزالة تعديات

محافظة البحيرة

تعديات زراعية

مراكز البحيرة

محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة

إحالة 308 موظفين بالمنشآت الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:14 م

"أحمد" من البحيرة يشارك صحافة المواطن عددا من البورتريهات الفنية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 م

من الآيات القرآنية إلى البورتريهات الفنية.. صناعة الحصير اليدوى بالبحيرة تزين معارض" الهاند ميد ".. عم محمد الحصرى أشهر صناعها: المهنة تقاوم الاندثار منذ سنوات طويلة وعلينا إعادة الصناعة لمجدها القديم.. صور

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 10:30 م

إحالة 106 موظفين بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:56 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة