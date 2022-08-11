إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال 7 أيام بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، وذلك في حملات مكبرة شنتها جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية الامن، خلال 7 أيام، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف.

وقالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم إزالة عدد 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها " إزالة مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 100 متر تقريبا خارج الحيز العمراني بحوض الشوكا بزمام العنبرية، وتنفيذ 3 حالات ازالة للتعديات على الأراضي الزراعية منهم حالة بقرار إداري بالدويرات أولاد علي، كما تم تنفيذ 6 حالات إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية بأولاد حمزة، مشيرة إلى تنفيذ 13 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالطريق العام بالزوك الغربية على مساحة 520 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم القيام بإزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية، منها إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 150 متر بقرية بني وشاح، كما تمت أعمال الإزالة الفورية في المهد لقواعد علي أرض زراعية بمساحة 80 متر بنجع طايع مجلس قروي شندويل، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي علي الارض الزراعية بمساحة 7 قراريط بمجلس قروي بناويط .

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا إلى إزالة عدد 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمجلس قروي شطورة، والصوامعة غرب، بمساحة 2 قيراط و13 سهم، لافتا إلى المتابعة المستمرة؛ لإزالة التعديات أولا بأول.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم إزالة عدد 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات إزالة مكبرة شنتها الوحدة المحلية، حيث تم إزالة تعدي على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط بقرية أولاد نصير، وإزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط بحوض قريش بقرية تونس، كما تم إيقاف حالة تعدي بالحفر على أرض زراعية بقرية ادفا، وتم كذلك فك شدة خشبية بالدور الأول علوي بنجع مسلسل بقرية الصلعا، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الصلعا ومصادرة المواد المستخدمة في البناء، وتم تنفيذ إزالة فورية لسملات على مساحة ١٢ سهم وذلك بقرية ادفا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلته أنه تم إزالة عدد 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2 قيراط، وجاري أعمال المتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات بنطاق المركز لرصد أية تعديات وإزالتها فورا.

ولفت محمد السيد رئيس مركز ومدينة دار السلام إلى استمرار حملات الإزالة الفورية بنطاق المركز، حيث تم القيام بإزالة فورية لحالة تعدي على مساحة 300 متر، بقرية القوصة بالبلابيش قبلي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما قامت الوحدة المحلية بحي غرب سوهاج برئاسة أحمد الشطوري، بتنفيذ قرارات إزالة لمخالفات البناء بمنطقتي الجوازات، والمخبز الآلي.



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