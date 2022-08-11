إزالة 29 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة بالغربية، على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

حيث تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 3 قيراط و تم إزالة 24 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 6252 متر مربع.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن قواعد و أعمدة خرسانية و بلوك وفرشة خرسانية وأسوار على مساحة 3 قيراط بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل.

وفى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 24 حالة تابعة لهندسة ري بحري زفتى، بمساحة 6252 متر مربع وكانت التعديات عبارة عن زراعة سور وتحويطة على بحر شبين، وعشش وزراعة أشجار وأكشاك ومبانى بالبلوك.

كما أكد أنه تم مصادرة مواد البناء، وإيقاف جميع أعمال التعديات، والتحفظ على المعدات المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.