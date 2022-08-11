اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 12:20 م
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إحالة 308 موظفين بالمنشآت الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:14 م
إحالة 308 موظفين بالمنشآت الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إستمرار المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها، مشددًا على أهمية رفع مستوى  الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وفى هذا السياق  شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري وسير العمل داخل المنشآت الحكومية والخدمية بايتاي البارود، حيث تم المرور علي "مستشفي ايتاي البارود العام - الادارة الصحية - الحميات - مكتب صحة ايتاي البارود - مركز رعاية الامومة والطفولة - المركز الطبي الحضري - إدارة الشئون الصحية - إدارة تموين ايتاي البارود - وحدة الشئون الاجتماعية - الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود".
 
أسفر المرور عن رصد 181 حالة ترك عمل بدون سند قانوني بعدد 7 منشآت حكومية، كما أسفرت الحملة عن  ضبط 127 حالة غياب للعاملين  بدون سند قانوني بعدد 8 منشآت حكومية.
 
 

انضباط ادارى

إحالة موظفين للتحقيق

محافظة البحيرة

ايتاى البارود

حملات رقابية

محافظ البحيرة



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