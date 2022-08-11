إحالة متهم بسرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة لمحكمة الجنح

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، متهما لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية في الجمالية، إلى محكمة الجنح.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية؛ للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل بمحل مصوغات، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته خاتم ذهب مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل المحل عمله بأسلوب المغافلة، وباستدعاء مالكة المحل تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تجديد حبس المتهم واحالته الى المحاكمة عن التهمة المنسوبة اليه بسرقة مشغولات ذهبية.