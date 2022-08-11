إجراءات مكثفة بالمطارات المصرية لترشيد استخدام الطاقة

كتبت رحاب نبيل

بدأت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة لترشيد استخدام الطاقة من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات المكثفة بالتزامن مع خطة الدولة لتوفير الطاقة.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة تنفيذ خطة الدولة المصرية فى ترشيد استخدام الطاقة فى كافة الهيئات والشركات القابضة والتابعة والمنشآت التابعة لوزارة الطيران من خلال اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.

واضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خطة الترشيد تشمل الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة من خلال تبني سياسة شراء الأجهزة الموفرة والإحلال والإستبدال لنظام الإنارة الحالي بنظام إنارة الليد وصيانة أجهزة التكييف لضمان كفاءة العمل بكافة الشركات التابعة.

واوضح رئيس الشركة، انه تم تغيير نمط الإضاءة بمطار القاهرة وتقليل استخدام الأجهزة وفصل الإنارة في غير أوقات التشغيل واستبدال أنظمة الإضاءة إلي نظام الليد بسور مطار شرم الشيخ علي طول 14 كم وإنارة ترماك مطار سفنكس وإنارة تراماك مطار العاصمة، وتصميم و تنفيذ محطة سيدي براني للمساعدات الملاحية لتعمل بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية وإحلال وتجديد ورفع كفاءة جميع محطات الملاحة ومعدات منظومة التغذية الكهربية لأنظمة أعلي كفاءة وأكثر اعتمادية وتوفيراً للطاقة، وتغيير نظم الإضاءة بنادي ايروسبورت من كشافات ميتال هاليد 2000 وات إلى كشافات ليد 450 وات بمعدل توفير 84% سنوياً ، وعمل صيانة دورية للتكييفات المركزية بالنادي وتحسين معامل القدرة في غرف الكهرباء لتحسين أداء المنظومة الكهربائية وتقليل الإستهلاك.

وفي شركة إيروتيل تم تركيب حساسات حركة بالممرات والحمامات لفصل الإضاءة في حالة عدم تواجد مستخدمين، واستخدام نظام تشغيل وحدات تبريد المياة المثلجة وفق حالات الطقس وظروف التشغيل، ونظام التحكم الاوتوماتيكي لتشغيل المصاعد.

وفي مجال توفير المياه يتم إعادة تدوير المياه عن طريق محطات معالجة في معظم المطارات المصرية وإدراج اشتراطات بيئية ملزمة لجميع المشروعات بتقديم دراسة تقييم بيئي للمشروع قبل تنفيذه وعزل الخزانات الخرسانية المضادة للبكتريا والخدش، مما يؤدي لتوفير المياه المهدرة والتسريب، كما تم العمل بنظام الري بالتنقيط والرزاز في نادي ايروسبورت وتركيب موفرات المياه في إيروتيل واستخدام المياه العكرة في أعمال الري في كافة الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية.