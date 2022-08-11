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أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اختراق خطوط دفاعنا في دونيتسك

الخميس، 11 أغسطس 2022 08:11 م
أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اختراق خطوط دفاعنا في دونيتسك أوكرانيا
أحمد عرفة

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أكدت أوكرانيا، أن القوات الروسية تحاول اختراق خطوط دفاعنا في دونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وفى وقت سابق قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي دون عوائق بيروقراطية.
 
وذكر زيلينسكي اليوم الخميس، أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا. وأشار إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى البدء بإعادة الإعمار.
 
وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حلفاء أوكرانيا من دول الشمال: "يجب على الدولة التي تمنع التمويل لأوكرانيا حل هذه المشكلة على وجه السرعة. نحتاج إلى تمويل لأوكرانيا بكميات كافية وبدون أي عوائق بيروقراطية". 
 
وأشار زيلينسكي مجددا، إلى أن كييف بحاجة إلى "مزيد من الدعم بالأسلحة والقذائف".

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