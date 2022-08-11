أمريكا تدعم شعب تشاد فى مساعيه لإجراء حوار وطنى شامل وانتخابات حرة

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني؛ بمناسبة عيد استقلال تشاد، اليوم الخميس، إنه في هذه المرحلة التاريخية للتحول في تشاد، لا تزال واشنطن تركز على فرص العمل معًا لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والوصول إلى العدالة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف "كما نركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام حقوق الإنسان وتحسين سبل التجارة والاستثمار ومعالجة قضايا المناخ والمحافظة على البيئة.. نحتفل بعقود من الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل بين الولايات المتحدة وتشاد".

واختتم بلينكن بيانه، قائلا: "بالإنابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر تمنياتي لشعب جمهورية تشاد في الذكرى الثانية والستين على استقلالهم".