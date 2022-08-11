أسماء 17 مصابا ومتوفيا فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقي 3 أشخاص مصرعهما، وأصيب 14 شخص آخرين، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحري نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور فى اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، ووجه على الفور بسرعة نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقى بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص وهم محمد سالمان محمد 19 سنة، ومحمد كمال محمد 19 سنة، والجثة الثالثة لمجهولة الهوية، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم أشرف مصطفى حسن، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليمنى، واليسرى واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد فرغلي حافظ، 45 سنة، مصاباً بجرح قطعي باليد اليسرى

وجرح بفروة الرأس، ومحمود رضا طلعت مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليسرى، وكسر بالعمود الفقري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومجهول الإسم، مصاباً باشتباه كسر بقاع الجمجمة، وكسر بالقدم وغيبوبة تامة، محمد جمال يوسف 30 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات.

كما أصيب ميلر عاطف سيد 22 سنة مصابة بسحجات وكدمات، ومجدى صمؤيل عياد 33 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالكتف، وكسر بالذراع الأيسر، وأحمد محمد على 28 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد على 28 سنة مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وعصام سعد الدين خلف 18 سنة مصاباً باشتباه كسر بالذراع، وأيمن سامى داوود 19 سنة مصاباً بجروح وسحجات، وإسلام كمال فتحى 21 سنة مصاباً بغيبوبة، وعبدو محمد حريقة 18 سنة، مصاباً بغيبوبة تامة، وعبد الرحمن سيد عاشور 17 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، وابانوب سعد بشري 19 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.