اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

73 مليون دولار واردات مصر من الأسماك فى شهر واحد

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:00 ص
73 مليون دولار واردات مصر من الأسماك فى شهر واحد اسماك - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت واردات مصر من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات الأسماك نحو 73 مليون و492 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى، مرتفعة من 66 مليون و760 ألف دولار في شهر ابريل عام 2021، بزيادة بلغت 6 ملايين و732 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الأسماك جاءت ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وشملت قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من ابقار وجواميس حية بقيمة 23 مليون و136 ألف دولار فى ابريل الماضى، مقابل 7 ملايين و799 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليونا و337 ألف دولار، إلى جانب واردات التفاح الطازج بقيمة بلغت نحو 30 مليونا و454 ألف دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل 31 مليونا و547 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و93 ألف دولار.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة نحو مليار و115 مليون دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل مليار و157 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 42 مليون دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7٪، حيث بلغت 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 44.6٪، وقمح بنسبة 30٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪.


واردات مصر

واردات الأسماك

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء



الموضوعات المتعلقة

126.7 مليار دولار حصيلة النقد الأجنبى فى مصر عام 2020/2021.. جهاز الإحصاء يكشف: مدفوعات النقد الأجنبى تراجعت إلى 129.5 مليار دولار مقابل 143.2 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة بلغت 9.6%

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:30 م

جهاز الإحصاء: 288 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من السلع المعمرة فى 90 يوما.. السيارات والموبايلات يقودان التراجع بـ193 مليون دولار و186 مليون دولار على التوالى.. وارتفاع واردات التليفزيونات بـ211 مليون دولار

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:30 م

غول الزيادة السكانية يلتهم ثمار النمو.. جهاز الإحصاء يكشف: عدد سكان مصر يصل 124 مليون نسمة عام 2032.. وينخفض إلى 117 مليونا حال انخفاض معدل الإنجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة.. وثلث السكان أقل من 15 سنة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:00 م

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهرى (-0.3%) لشهر يونيو 2022

الخميس، 07 يوليه 2022 08:03 ص

جهاز الإحصاء: 4.94 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية فى أبريل الماضى

الخميس، 07 يوليه 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة