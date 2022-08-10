73 مليون دولار واردات مصر من الأسماك فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

سجلت واردات مصر من الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة واردات الأسماك نحو 73 مليون و492 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى، مرتفعة من 66 مليون و760 ألف دولار في شهر ابريل عام 2021، بزيادة بلغت 6 ملايين و732 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات الأسماك جاءت ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وشملت قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من ابقار وجواميس حية بقيمة 23 مليون و136 ألف دولار فى ابريل الماضى، مقابل 7 ملايين و799 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليونا و337 ألف دولار، إلى جانب واردات التفاح الطازج بقيمة بلغت نحو 30 مليونا و454 ألف دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل 31 مليونا و547 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و93 ألف دولار.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة نحو مليار و115 مليون دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل مليار و157 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 42 مليون دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7٪، حيث بلغت 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 44.6٪، وقمح بنسبة 30٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪.