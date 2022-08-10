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4 مليار و935 مليون دولار صادرات 9 موانئ مصرية فى أبريل الماضى

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:00 ص
4 مليار و935 مليون دولار صادرات 9 موانئ مصرية فى أبريل الماضى ميناء الإسكندرية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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قدرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي صادرات الموانئ المصرية والمطارات بـ4 مليارات و935 مليون دولار فى شهر أبريل الماضى، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، موزعة بين 9 موانئ والمطارات، مقابل 3 مليارات و199 مليون دولار فى شهر ابريل عام 2021، بزيادة بلغت مليار و735 مليون دولار.

وقالت بيانات الإحصاء، إن ميناء الإسكندرية حل في صدارة قائمة الموانئ الأكثر تسجيلا للصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغ قيمة صادراته مليار و890 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 880 مليون و455 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت مليار و9 ملايين دولار، يليه ميناء السويس وبلغت صادراته نحو مليار و241 مليون دولار في ابريل الماضي، مقابل 640 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 601 مليون و686 ألف دولار.

وبلغت قيمة صادرات ميناء الدخيلة نحو 194 مليون و620 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى، مقابل 188 مليون و363 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 6 ملايين و257 ألف دولار، إلى جانب صادرات ميناء دمياط بنحو 149 مليون و988 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 230 مليون و653 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 80 مليون و665 ألف دولار، أما بالنسبة للمطارات فقد بلغت قيمة صادراتها 718 مليون و123 ألف دولار، مقابل 512 مليون و884 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 205 مليون و239 ألف دولار.


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