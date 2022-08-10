4 معامل لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات فى جامعة كفر الشيخ

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، تخصيص 4 معامل في كلية التربية النوعية بالجامعة، لاستقبال الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "المرحلة الأولى"، للعام الدراسي 2022 - 2023، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، والمعاهد العليا على مستوى مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بموقع التنسيق الإلكتروني بالجامعة، حرصاً من الجامعة للتواصل مع المجتمع المحيط بها وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع ، وذلك بإشراف الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن تسجيل الرغبات اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 11 إلى 15 أغسطس الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، وسوف يجري تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.

وقال دسوقي، إنه جرى تشكيل لجنة تضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس، وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، و تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.