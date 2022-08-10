39 طالبا وطالبة.. محافظ بنى سويف يهنئ أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

بنى سويف هانى فتحى

تقدم الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالتهنئة لأبناء وبنات بني سويف أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، معرباً عن سعادته وتهانيه للمتفوقين في مختلف الأقسام والشُعب، لتفوقفهم وحصولهم على مراكز متقدمة ومجاميع مرتفعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، ومطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة واستكمال مشوارهم نحو التميز والنبوغ ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم، وموجها الشكر لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام حتى بلغوا هذه المكانة.جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض تقرير أعدته المديرية ،حول نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، والتي تم الإعلان عنها مطلع الأسبوع الحالي،وتضمنت نسب ومؤشرات النجاح وأعداد الأوائل أصحاب المراكز الأولى في الأقسام والشعب من العلمي "علوم ورياضة "والأدبي وترتيبهم على مستوى المحافظة.



حيث أوضح وكيل الوزارة أن لوحة شرف أوائل الثانوية العامة لهذا العام ضمت 39 طالباً وطالبة (26 بنين+ 13 بنات) على مستوى المدارس (حكومي،رسمي ،خاص ولغات)،بواقع 15 طالباً وطالبة( 10 بنين + 5 بنات)من أوائل الشعبة العلمية"علوم "، و13 طالباً وطالبة (11 بنين+ 2بنات) اوائل الشعبة العلمية "رياضيات"، و11 طالباً وطالبة (6 بنات+ 5 بنين) أوائل الشعبة الأدبية، مشيراً إلى أنه سيتم أول كل شعبة من قبل محافظ بني سويف.





وبحسب البيان الذي أعدته المديرية فقد جات لوحة شرف الأوائل على النحو التالي:

(أولاً) : أوائل علمي" علوم":

الطالبة :الشفاء ابراهيم محمد على (398 درجة) مدرسة الثانوية الجديدة بنات/ بني سويف

الطالب : أحمد صالح عبد الغني (397 درجة) مدرسة ابو عبيد بن الجراح الثانوي بنين / سمسطا

الطالب : يوسف أحمد مختار (395 درجة) مدرسة الفشن الثانوي بنين

الطالبة : سارة على عبد العظيم (395 درجة) مدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات/ الفشن

الطالب : يوسف محمد سيد (394 درجة) مدرسة الشروق الرسمية الثانوي م لغات/ بني سويف

الطالب : نادر السيد برعي (394 درجة)مدرسة الشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ/ سمسطا

الطالبة : نانسي نبيل بباوي (394 درجة) مدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات/ الفشن

الطالب : محمد حسني محمد (393 درجة) مدرسة د/ جابر جاد الثانوي بنين/ ناصر

الطالب : خالد عواد عبد النبي (393 درجة) مدرسة سدمنت الجبل الثانوي بنين/ اهناسيا

الطالبة : علا ناصر مصطفي (393 درجة) مدرسة مصطفي الوكيل الثانوية م بنات/ الواسطى

الطالب : عمرو خالد سعيد (393 درجة) مدرسة الفشن الثانوي بنين/الفشن

الطالبة : أبرار محمد محمد (393 درجة) مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات /بني سويف

الطالب : محمد أحمد محمد (393 درجة)مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوي بنين/ بني سويف

الطالب : أنس أسامة عبد السلام (393 درجة) مدرسة صلاح الدين فيوتشر ستارز الثانوي الخاص لغات /بني سويف

الطالب : مينا مجدي أنور (393 درجة) مدرسة سان مارك الخاص لغات/ بني سويف



(ثانياً ): أوائل علمي "رياضيات":

الطالب : سيف الدين محمد أحمد (402 درجة) مدرسة الرائد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة/ بني سويف

الطالب : عبد الرحمن جابر مصطفي ( 401 درجة) مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوي بنين/بني سويف

الطالب : أحمد نشأت عبد التواب (401 درجة) مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوي بنين/ بني سويف

الطالب : عمرو محسن عبد الحكم (400 درجة) مدرسة الرائد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة/ بني سويف

الطالب : عمر محمد سالم (400 درجة) مدرسة على بن أبي طالب الثانوي بنين/ بني سويف

الطالبة : سمية محمد مرزوق (399 درجة) مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة / بني سويف

الطالب : محمد عبد الرحمن محمود (398درجة) مدرسة الشروق الرسمية لغات/ بني سويف

الطالب : طه هشام الدين طه (398 درجة) مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوي بنين/ بني سويف

الطالب : محمد أحمد عبد الشافي (397 درجة) مدرسة على بن ابي طالب الثانوي بنين/ بني سويف

الطالب : محمد أشرف محمد (395 درجة) مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوي بنين/ بني سويف

الطالب : انطونيوس ناجي رزق الله (395 درجة) مدرسة سان مارك الثانوي خاص لغات/ بني سويف

الطالبة : سارة عدلى محمد ( 395درجة) مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي الثانوية بنات/ ناصر

الطالب : مصعب محمد سمير ( 393 درجة) مدرسة الرائد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة/ بني سويف



(ثالثاً) : أوائل القسم الأدبي:

الطالب : مصطفي أحمد كمال (374 درجة) مدرسة سان مارك الثانوي خاص لغات/ بني سويف

الطالب : محمد وليد أحمد (373 درجة) مدرسة سان مارك الثانوي خاص لغات/ بني سويف

الطالبة : نورهان خالد محمود (370 درجة) مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات/ بني سويف

الطالبة : شهد أبو زيد مصطفى (367 درجة) مدرسة مصطفي الوكيل الثانوية بنات/ الواسطى

الطالب : يوساب لطفي سعيد (363 درجة) مدرسة الدكتور إهاب اسماعيل الثانوي بنين/ بني سويف

الطالبة : ولاء السيد عمر (361 درجة) مدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ / الواسطى

الطالبة : علا خالد جلال (360 درجة) مدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ/ الواسطى

الطالب : يحي محمد أحمد (359 درجة) مدرسة الرائد احمد محمد عبده الرسمية المتميزة/ بني سويف

الطالبة : مريم محمد عبد المنعم (357 درجة) مدرسة الدعوة الاسلامية الخاصة بنات/ بني سويف

الطالبة : رويدة حسن خلف (355 درجة) مدرسة الشهيد محمد جابر قصلة/ بني سويف

الطالب : خالد وليد كمال (355 درجة) مدرسة فصول التوفيق خ م بنين/ بني سويف