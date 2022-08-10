وفاة عميد قبيلة المغاربة فى ليبيا الشيخ صالح الأطيوش

كتب: أحمد جمعة

توفى عميد قبيلة المغاربة فى مدينة إجدابيا الليبية الباشا صالح الأطيوش، الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

ويعد الشيخ الباشا صالح الاطيوش من أبرز الشخصيات القبلية والاجتماعية فى ليبيا بشكل كامل، ولعب دورا حاسما خلال أحداث 2011 و 2016 في منطقة الهلال النفطى وسط ليبيا.

سبق أن تعرض الأطيوش لمحاولتى استهداف بمدينة بنغازى فى نوفمبر 2016 وأغسطس 2017، عقب خروجه من صلاة الجمعة في المرتين.

ونجا الأطيوش فى المرة الأولى من محاولة اغتيال في الرابع من نوفمبر 2016 استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة، في مدينة بنغازي.

واستهدف فى المرة الثانية بعبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي فرج، بمدينة بنغازى شرق البلاد في أغسطس 2017، نقل على إثرها لتلقى العلاج فى الخارج.

وكرم رئيس مجلس النواب الليبى فى عام 2016 الباشا صالح الأطيوش فى مدينة القبة شرق البلاد، بالإضافة إلى لعدد من قبائل ليبية فى منطقة الهلال النفطي.