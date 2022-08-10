اليوم السابع
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وزيرة البيئة تطلق مؤتمرا صحفيا حول حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" الأحد المقبل

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:19 م
وزيرة البيئة تطلق مؤتمرا صحفيا حول حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" الأحد المقبل وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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تطلق وزارة البيئة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأحد المقبل 14 أغسطس بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "جلسة نقاشية حول حملة رجع الطبيعة لطبيعتها" أول حملة وطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية.

الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تنطلق فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لرفع الوعى البيئي "اتحضر للأخضر"، وتأتى أيضا استمراراً لاستعدادات مصر لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجارى.

كما أن الحملة الوطنية لرفع الوعى بالتغيرات المناخية وشعارها رجع الطبيعة لطبيعتها تحمل رسالة للعالم بأن المواطن شريك فى تنفيذ كافة خطط التصدى لآثار التغير المناخى، بدمج التصدى للتغيرات المناخية فى حياة الأفراد والمجتمع ككل، كما سيكون مؤتمر المناخ بمصر مؤتمراً تنفيذيا للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض.

يذكر أن الحملة الوطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية تهدف إلى خلق وعى بيئى حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته العمرية للمشاركة الفعالة فى حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية، وتسعى لتنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم فى تلك القضية التى أصبحت حقيقة واقعة فى حياتنا لا بد أن نساهم فى حلها، لأننا جميعا نحصد آثارها فى ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة، وتتضمن نشر مواد إعلامية وأفلام توعوية بوسائل الإعلام المختلفة وعلى منصات التواصل الاجتماعى، وتقوم بنشر الرسائل التوعوية على الشاشات الإلكترونية بالميادين العامة وإعداد لقاءات وندوات جماهيرية بكافة المحافظات.


البيئة

مؤتمر صحفى

رجع الطبيعة

حملة وطنية

التغيرات المناخية



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