اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:27 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية سوريا وسلطنة عمان يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة العربية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:00 م
وزيرا خارجية سوريا وسلطنة عمان يبحثان تطورات الأوضاع على الساحة العربية وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات . 


وأعرب المقداد - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" - عن الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات مع سلطنة عمان، مرحبا بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا المسار في مختلف المجالات.


ومن جانبه، أكد البوسعيدي، سعي السلطنة الدائم لإيجاد تآلف وتفاهم بين الدول العربية كافة، ودعم السلطنة لدور سوريا ومكانتها وأهمية استقرارها ووحدة أراضيها وأن تتخلص من أي تدخلات خارجية.


واتفق الوزيران على استمرار التواصل وبذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لما فيه خير القضايا العربية، وتقدم الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.


سوريا

سلطنة عمان

فيصل المقداد

سوريا وسلطنة عمان



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