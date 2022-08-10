اليوم السابع
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ننشر القائمة الكاملة لأسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:00 ص
ننشر القائمة الكاملة لأسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف السياحة في مصر - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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ينشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لأسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بكافة محافظات الجمهورية.
 
 الجدير بالذكر وزارة السياحة والآثار تصدر مجموعة من تصاريح الزيارة السنوية والمجمعة للمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة التابعة للمجلس، بحيث تُتيح زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ماعدا المتحف القومى للحضارة المصرية والمتحف المصرى الكبير، خلال مواعيد العمل الرسمية لأى عدد من مرات الزيارة طوال العام أو لفترة زمنية محددة أو لمنطقة معينة حسب نوع التصريح.
 
وتأتى تلك التصاريح فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار، للترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والمختلفة، خاصة منتج السياحة الثقافية، بالإضافة إلى رفع الوعى السياحى والأثرى لدى جمهور الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية، ولتحفيز الأجانب المقيمين والسائحين المترددين على مصر من محبى الآثار والمتخصصين على تكرار زيارتها.
 

 


السياحة والآثار

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