اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء حالات المرضى المنقولين للمستشفيات جراء حريق مستشفى كفر الشيخ

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:39 م
ننشر أسماء حالات المرضى المنقولين للمستشفيات جراء حريق مستشفى كفر الشيخ جانب من الحريق
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت سيارات الإسعاف من نقل 12 حالة لعنايات 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، عقب نشوب حريق بعناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، بسبب ماس كهربائي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتم نقل  المحمودي حسن أحمد، و السيد فتوح النجار، وفتحية عبد الحي سليمان، وماهر رمضان جبر، وعبد الرازق أشرف عبد الرازق، ونشأت عبدالله عطية، وسعيدة محمد العوضي، و مصطفي محمد مصطفي، لعنايات مستشفى العبور للتأمين الصحي.

 وجرى نقل بهية أبو اليزيد الشورى،و السيدة الدسوقي يونس، لعناية مستشفى سيدى غازي المركزي، ونقل ابراهيم محمد زكريا، لمستشفى دسوق العام،و فاطمه محمد احمد ابراهيم، لمستشفى قلين المركزي، وتوفي محمد عباس محمد حموده، كان يعاني من تليف كبدي. 

 

جانب من الاخماد
جانب من الاخماد

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ

حريق بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام
حريق بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

حريق بالمستشفى العام
حريق بالمستشفى العام

متابعة المحافظ وتفقده للمستشفى العام
متابعة المحافظ وتفقده للمستشفى العام

محافظ كفر الشيخ يتابع اثار الحريق
محافظ كفر الشيخ يتابع اثار الحريق

محاولات ل جادةاخماد الحريق
محاولات ل جادةاخماد الحريق

محاولات لاخماد الحريق
محاولات لاخماد الحريق

نقل الحالات لمستشفى
نقل الحالات لمستشفى



 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

حريق مستشفى كفر الشيخ العام

تلفيات

سيارات الدفاع المدني



الموضوعات المتعلقة

صحة كفر الشيخ: استقرار الوضع بالمستشفى العام بعد السيطرة على الحريق

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:56 م

تفاصيل إخماد حريق المستشفى العام بكفر الشيخ ونقل 11 حالة.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:28 ص

محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل 11 مريضا من المستشفى العام بعد نشوب حريق

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:05 ص

محافظ كفر الشيخ يتابع حريق بالمستشفى العام بسبب ماس كهربائى.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:34 ص

إخلاء العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام إثر اندلاع حريق بسبب ماس كهربائى.. فيديو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:19 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة