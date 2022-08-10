ننشر أسماء حالات المرضى المنقولين للمستشفيات جراء حريق مستشفى كفر الشيخ

تمكنت سيارات الإسعاف من نقل 12 حالة لعنايات 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، عقب نشوب حريق بعناية الباطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، بسبب ماس كهربائي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فتم نقل المحمودي حسن أحمد، و السيد فتوح النجار، وفتحية عبد الحي سليمان، وماهر رمضان جبر، وعبد الرازق أشرف عبد الرازق، ونشأت عبدالله عطية، وسعيدة محمد العوضي، و مصطفي محمد مصطفي، لعنايات مستشفى العبور للتأمين الصحي.

وجرى نقل بهية أبو اليزيد الشورى،و السيدة الدسوقي يونس، لعناية مستشفى سيدى غازي المركزي، ونقل ابراهيم محمد زكريا، لمستشفى دسوق العام،و فاطمه محمد احمد ابراهيم، لمستشفى قلين المركزي، وتوفي محمد عباس محمد حموده، كان يعاني من تليف كبدي.