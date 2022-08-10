نجاح جراحة استئصال رحم ومبيضين لسيدة بمستشفى الكرنك فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، نجاح إجراء أول عملية استئصال للرحم والمبيضين ومنديل البطن لسيدة تبلغ من العمر 55 عاماً، وذلك بتكلفة 300 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

ويقول الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه حضرت السيدة وكانت تعاني من انتفاخ شديد وتورم في البطن إضافة إلى الإرهاق الشديد وألم بالظهر، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود استسقاء بالبطن نتيجة الإصابة بأورام في المبيض، وقد نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي في إجراء عملية استكشاف جراحية للبطن واستئصال الرحم والمبيضين ومنديل البطن (الغشاء المبطن لتجويف البطن).

وأضاف الدكتور خلف عمر، أنه قد تمت العملية بنجاح مع متابعة المريضة بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها تماماً وخروجها من المستشفى للمتابعة بعيادة جراحة الأورام للاطمئنان على حالتها، حيث شارك في إنقاذ المريضة كلاً من الدكتور ممدوح السيد استشاري جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد سعد الدين أخصائي ورئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى، والدكتور محمد عبدربه أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى، ومن فريق التخدير الدكتور محمد أبو جريشة استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور أيمن حسن أخصائي التخدير بالمستشفى، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات إيهاب جمال، وطه محمد عبدالله، حيث يمكن الكشف والمتابعة بعيادة جراحة الأورام بمستشفى الكرنك الدولي مجاناً أيام "السبت- الأحد- الأربعاء" وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.