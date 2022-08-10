نائب رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد على دعم الطلاب فى كافة الأنشطة

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على دعم الطلاب فى كافة الأنشطة منها الأنشطة الرياضية واللعب باسم جامعة الإسكندرية فى كافة البطولات.
وأضاف خلال تواجده بمعسكر باجوش أثناء والبطولة الشاطئية الرابعة التى تقام بالمعسكر بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية واجتماعه بمسئولى الأنشطة فى الكليات.أن التجمعات الطلابية تخلق تبادل افكار وخبرات بين الطلاب من مختلف محافظات مصر فهى فرصة جيدة للطلاب لابد أن يستغلونها.
وكانت قد بدأت فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية لطلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والذى يعقد بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ومديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتستمر فاعليته حتى 11 اغسطس الجارى ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعةالإسكندرية.
وصرح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فى بيان أن المهرجان يشارك فيه 350 طالب وطالبة من 21 جامعة مصرية، ويأتى في إطار المشروع القومي للياقة البدنية الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية للحث على إهتمام الشباب بممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الفعال الإيجابي بين الطلاب من خلال ممارسة الرياضة، وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات فى عدة ألعاب شاطئية هى كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب ترويحية، وبعض المسابقات الترفيهية.
جانب من المعسكر
جانب من المعسكر
معسكر باجوش
معسكر باجوش
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