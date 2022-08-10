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ميناء دمياط يستقبل أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة إجراءات الموانئ المصرية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:30 ص
ميناء دمياط يستقبل أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة إجراءات الموانئ المصرية ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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استقبل اللواء بحري   أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى وعضوية ممثلين عن وزارة النقل، هيئة قناة السويس ، مصلحة الجمارك ، ووزارة الداخلية .

جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، والعميد مهندس  أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ، وقيادات الهيئة والميناء .

بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحي تناول أهم المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء والإجراءات المتخذة لضمان أمن وسلامة تداول وتخزين البضائع، ثم قام أعضاء اللجنة بجولات ميدانية تمتد لعدة أيام لمراجعة إجراءات التصرف فى البضائع الراكدة والمهمل، والتداول الآمن للبضائع والمواد الخطرة، وخطط الطوارئ لمختلف المواقف ومدى استيعاب العاملين لها، والسلامة والصحة المهنية ، وحماية البيئة البحرية ، وإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية ، ومدى توافر مهمات واشتراطات الحماية المدنية بجميع المخازن والساحات ، وصلاحية وكفاءة معدات الشحن والتفريغ بما يحقق أمن وسلامة عمليات التداول ، كذلك التأكد من الصلاحية الفنية لوحدات الخدمات البحرية للميناء ، والتأكد من تجهيزات مقار لجان الفحص المشترك .

ومن جانبه أكد اللواء بحري  أحمد حواش .. أن ميناء دمياط يهدف الى  تحقيق اقصى استفادة ممكنة من هذه المراجعة لما يتمتع به  أعضاء اللجنة من خبرات كبيرة ، ضمن خطة الهيئة للتطوير والتحسين المستمر .




 


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