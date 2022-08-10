مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم، وقع مساء الأربعاء، على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" السريع، بالقرب من قرية الجعافرة نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وتم التعامل مع الحادث.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة أخرى نقل على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" السريع، أمام قرية الجعافرة بنطاق مركز دراو، ووجه مدير المرفق بالتعامل مع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل جثث المتوفيين إلى مشرحتى دراو وكوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.