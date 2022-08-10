مصرع طفلين غرقا فى مياه البحر اليوسفى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقا داخل المجري المائي للبحر اليوسفي بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وتم إيداع جثتيهما بالمستشفي النموذجي تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد تلقي إشارة من نقطة شرطة قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط غرب، بمصرع طفلان شقيقان غرقا بمياه البحر اليوسفي أثناء اللهو أمام منزلهما الكائن بجوار البحر، وتم انتشال الجثتين.

بإنتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن الطفلان لفظا أنفاسهما الأخيرة فور سقوطهما بالبحر اليوسفي وهما: "أحمد.م.م" 7 سنوات، وشقيقه "محمود"، 5 سنوات.

تم إيداع جثتي الطفلان بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطارالنيابة العامة للتحقيق والتصرف.