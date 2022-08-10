مصدر أمنى ينفى وفاة مواطن بقسم شرطة الرمل

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص المشار إليه تم حبسه احتياطيًا بناءً على قرار من النيابة العامة فى قضية "حيازة سلاح نارى" وأنه شعر بحالة إعياء على إثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وسؤال الشهود وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.