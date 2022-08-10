مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمى فى الخليل بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

كتب: أحمد جمعة

اقتحم مئات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ساحات الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وأقاموا فيها حفلات استفزازية.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي – بحسب وكالة وفا - إن أعدادا كبيرة من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلى انطلقوا في مسيرة استفزازية من البؤرة الاستيطانية "بيت هداسا" الدبويا وسط مدينة الخليل باتجاه الحرم الإبراهيمى، حيث اقتحموا الساحات الخارجية للحرم وأقاموا حفلا صاخبا رفعوا خلاله أعلام الاحتلال ورددوا الهتافات العنصرية ضد المواطنين.

وأشار غسان إلى أن هذه المسيرة الاستفزازية تتزامن مع ذكرى مرور عام على بدء سلطات الاحتلال العمل على ما أسمته "مسارا سياحيا" يتمثل في بناء مصعد للمستوطنين في ساحات وعلى جدار الحرم وهو في مراحله النهائية، ويهدف هذا المخطط الاستيطاني إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من ساحات الحرم وتغير ملامحه التاريخية والحضارية وتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في منطقة باب الزاوية بمدنية الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عززت تواجدها في منطقة باب الزاوية، وأطلقت الأعيرة النارية صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شاب (15 عاما) بعيار ناري في القدم تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي ووصفت إصابته بالمتوسطة.