مسؤول بالأمم المتحدة: نتوقع ارتفاع عدد السفن المتوجهة إلى أوكرانيا لشحن الحبوب

أحمد عرفة

أكد مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة، أنه يتوقع ارتفاع عدد السفن المتوجهة إلى أوكرانيا لشحن الحبوب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تنظيم تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء، إنه بدلا من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في "زابورويجيا"، فإننا نحتاج أن نبدأ بتفتيش المحطة.

وأشارت إلى أن اجتماعا لمجلس الأمن الدولي سيعقد حول هذا الموضوع غدا الخميس بطلب من روسيا.