محافظ مطروح يستقبل وفد شركة إينى للبترول

فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفد شركة إينى للبترول اليوم الاربعاء بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس حسين السنيني مدير إدارة تنمية القرية، وذلك استمرارا لبحث سبل التعاون ومشاركة الشركة فى الجهود المجتمعية، وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لاهالى مطروح، والتى تم حصرها مع دراسة مقترح برتوكول للتعاون يبدا العمل به في منتصف سبتمبر القادم.

خلال اللقاء تم حصر وتحديد عدد من المطالب و الاحتياجات الاساسية التى يمكن ان تساهم الشركة فى توفيرها للمجتمع المحلى بمطروح خاصة بالقرى والتجمعات وتحديد أولوياتها لسرعة التنفيذ مع توفير خدمات مستدامة بما يتوافق مع احتياجات المحافظة ويمكن تقديمها لخدمة المجتمع المحلى، و بما يعود بمزيد من النفع على الأهالى في عدد من المجالات الاساسية



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



لقاء المحافظ (1)



لقاء المحافظ (2)



