محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل 11 مريضا من المستشفى العام بعد نشوب حريق

كفر الشيخ- محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على كل المرضى بمستشفى كفر الشيخ العام، وتابع أعمال إخماد الحريق الذي شهدته عناية الباطنية بالدور الثاني للمستشفى، بسبب ماس كهربائي، بسيارات الدفاع المدني.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، ومدير الدفاع المدني، والعميد سامح العزب مدير المرور.

كما تابع نقل 11 حالة لعدد من المستشفيات، منهم نقل 5 حالات بعناية أخرى داخل المستشفى العام، ونقل 4 حالات لمستشفى العبور ، وحالة لمستشفى سيدي سالم المركزي، وحالة لمستشفى سيدي غازي المركزي، كما تفقد محافظ كفر الشيخ أقسام المستشفى، للاطمئنان على المرضى بكافة الأدوار والأقسام، وطمأنتهم أنه تم السيطرة على الحريق، وأنه بسبب ماس كهربائي.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وصول إشارة بنشوب حريق داخل إحدى العنايات بالمستشفى العام، فانتقل على الفور، للوقوف على آثار الحريق، ووجه سيارات الدفاع المدني بالتوجه بسرعة للموقع، وسيارات الاسعاف، وغلق الطرق المؤدية للمستشفى، لمنع التكدس هناك ، وسرعة التعامل مع الحريق، ونقل المرضى.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، مما أدى لنشوب النيران بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بالدور الثاني " عناية الباطنة، ومازال محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام المستشفى في كافة الأدوار، ووجه بسرعة إعداد تقرير بالواقعة.



جانب من المتابعة



جانب من تفقد المحافظ



متابعة المحافظ وتفقده للمستشفى العام