محافظ كفر الشيخ ونائبه يشاركان فى اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولى

كفر الشيخ - محمد سليمان

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أنه وجه بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية؛في المباني الحكومية، والالتزام بالتوقيتات الصيفية، وكل ما يتعلق في هذا الشأن.



جان من الاجتماع



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