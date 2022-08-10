محافظ كفر الشيخ: إنشاء مركز تكنولوجى بالديوان العام وآخر بمدينة مسير

كفر الشيخ – محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة في المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، وما ستقدمه من خدمات للمواطنين، في ضوء من الشفافية والنزاهة من خلال فصل متلقي الخدمة عن مقدمها، بحضور اللواء محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية، والعميد مهندس ماجد كمال عبد القادر، نائب مدير المشروعات بالوزارة، والمهندس محمد محمد حمدي إبراهيم، مساعد مدير المشروع، وأشرف الدقدوق، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.

يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بكافة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تيسيرا على المواطنين.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بلغ عدد هذه المراكز التكنولوجية 13 مركزا حتى الآن، ويجري حاليا إنشاء مركز تكنولوجي بمدينة مسير، كما يجري تجهيز المركز التكنولوجي بالديوان العام، تمهيدا لدخوله الخدمة ليصبح المركز رقم 14، مؤكداً أن المركز التكنولوجي بالديوان بتقديم خدمات متميزة في مجالات عديدة " للمواطن والمستثمر و السائح و الموظف".

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حريصة على تحقيق رؤية الدولة 2030 في التحول الرقمي لكافة إدارات وقطاعات المحليات من خلال منظومة حكومية فعالة ترضي متلقي الخدمة ومؤديها عبر قنوات متعددة، مؤكدا على مبدأ النزاهة والشفافية وتبسيط حصول المواطنين على هذه الخدمات بسهولة ويسر بالإضافة إلى الفصل بين طالب الخدمة ومؤديها>

وعلى جانب آخر عقد اجتماعا لاتخاذ الإجراءات الفعلية للبدء في تطوير وميكنة جميع دورات العمل داخل جميع الإدارات ذات العلاقة بالديوان وذلك بحضور اللواء محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بوزارة التخطيط والتنمية، والعميد ماجد كمال عبد القادر، نائب مدير المشروعات بالوزارة، والمهندس محمد محمد حمدي إبراهيم مساعد مدير المشروع، مستعرضين كافة الخدمات التي ستوفرها المراكز التكنولوجية للمواطنين داخل المحافظة وميكنة دورات العمل داخل هذه الإدارات.



استعراض عمل المركز التكنولوجيه



الحضور في الاجتماع



الحضور من الادارات المتعددة_1



الحضور من الادارات المتنوعة



الحضور من ديوان عام المحافظة



جانب من الحضور في الاجتماع



جانب من الحضور



محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد وزارة التخطيط



مديرو الادارات