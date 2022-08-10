محافظ شمال سيناء يوجه بتطبيق منظومة المرتبات الجديدة

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي تطبيق منظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الـ " PAYROLL، بعدد 14 جهة حكومية اعتبارًا من مرتب شهر أغسطس الجارى.

وأكد محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، وبحضور جمال نافل مدير عام المديرية المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسؤلي الوحدات المالية والموارد البشرية بالمصالح الحكومية، على أن المنظومة الجديدة للمرتبات تعد احد محاور الشمول الرقمي وفق رؤية مصر المستدامة 20\30، حيث توفر المنظومة ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات سواء ضريبة كسب العمل أو التأمينات، بجانب تعزيز رقابة الجهات الإدارية علي الاعتمادات المالية المقررة للاجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعد في بحوث تحسين الدخل.

وجه المحافظ الشكر لوزير المالية لتطبيق منظومة المرتبات الجديدة والتي تسد الباب أمام اي فساد وتحقيق الانضباط والسيطرة.

وحذر محافظ شمال سيناء من التقاعس في تطبيق المنظومة الجديدة للمرتبات، مؤكدا علي منح 15 يوما كجزاء لمسؤول الحسابات في حالة التقصير والتقاعس في تطبيق المنظومة.

وأكد جمال نافل، مدير عام المديرية المالية، أن منظومة المرتبات الجديدة يأتى تطبيقها فى إطار اهتمام الدولة بملف التحول الرقمى، كما أن هذه المنظومة تتميز بالدقة في عملية ضبط المصروفات الخاصة بمستحقات العاملين بالدولة، كما تتميز بالسهولة والمرونة في استخراج كافة بيانات الموظفين ورواتبهم، وتوفير بيانات لدراسة أوضاع الأجور والمكافآت للعاملين بشكل فعلي على مستوى كافة الجهات.

وأكدت ايمان عدلي، مسؤولة المنظومة علي ضرورة الدقة والسرعة في إعداد المطلوب وفقا للمخطط الزمني المقرر، مؤكدة علي ان إدخال اي بيانات خاطئة تؤدي إلى مخرجات ونتائج خاطئة.