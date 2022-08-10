اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعا بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 06:27 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعا بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد جانب من جولة المحافظ
جنوب سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمعدلات التنفيذ بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وقال المحافظ أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صرح جديد ضمن الصروح المقامة علي أرض مدينة شرم الشيخ، مشيرا أنه نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم بأحدث التقنيات.
 
جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، للأعمال الإنشائية لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركة المنفذة ومهندسي التنفيذ والإشراف بالموقع وأن ممثلي الشركة المنفذة أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية أول سبتمبر 2022 .
 

جنوب سيناء

شرم الشيخ

مشروعات سيناء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة