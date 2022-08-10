محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعا بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

جنوب سيناء - محمد حسين

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمعدلات التنفيذ بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وقال المحافظ أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صرح جديد ضمن الصروح المقامة علي أرض مدينة شرم الشيخ، مشيرا أنه نموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم بأحدث التقنيات.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، للأعمال الإنشائية لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركة المنفذة ومهندسي التنفيذ والإشراف بالموقع وأن ممثلي الشركة المنفذة أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية أول سبتمبر 2022 .