محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى الشركات المنفذة للمشروعات الجديدة

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بعدد من الأحياء، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد الموسعة لإقامة مشروعات على أعلى مستوى، تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة، حيث استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات التنفيذ في مشروعات الأسواق والطرق ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية.

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل فى المشروعات بجميع الأحياء خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال التواجد الميداني في محيط المشروعات، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، تمهيدا لقرب افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الخدمية قريبًا.