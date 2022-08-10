اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى الشركات المنفذة للمشروعات الجديدة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:43 ص
محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى الشركات المنفذة للمشروعات الجديدة محافظ بورسعيد يستقبل ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات الجديدة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بعدد من الأحياء، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد الموسعة لإقامة مشروعات على أعلى مستوى،  تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة،  حيث استمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات التنفيذ في مشروعات الأسواق والطرق ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية. 
 
 كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل فى المشروعات بجميع الأحياء خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال التواجد الميداني في محيط المشروعات، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، تمهيدا لقرب افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الخدمية قريبًا.
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

المشروعات التنموية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة