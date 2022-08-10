اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تنفيذ الخطة الاستثمارية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:06 م
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تنفيذ الخطة الاستثمارية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات بالإدارة المالية بالديوان العام، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي. 
 
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء محمد أبو بكر مدير الجهاز التنفيذي، والدكتورة علا بهجت مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة و مدير عام الادارة المالية. 
 
ووجه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال والدقة داخل الإدارة المالية،  مشددًا على أهمية تطوير مستوى العمل والأداء، تماشيًا مع التطور الإداري الذي حققته بورسعيد مؤخرًا.
 
كما استعرض محافظ بورسعيد، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي،  واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 ، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات، مؤكدا أن  الخطة الاستثمارية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.

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