محافظ بنى سويف يعتمد مخطط الامتداد العمرانى لمدينتى الواسطى وناصر

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المخطط التفصيلي لمناطق الامتداد العمراني لمدينتي الواسطى وناصر، والذي تم إعداده، والذى من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخططات التفصيلية للمدن يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتدعيم المرافق الأساسية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلى جانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدى على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينتي ببا وسمسطا وكذا المخطط الإستراتيجي لمدينة إهناسيا وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوزارات والجهات المعنية ذات الصلة.