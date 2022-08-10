اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 09:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بالفرافرة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 08:21 م
محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بالفرافرة جانب من التكريم
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جولته اليوم بمركز الفرافرة بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بالمركز، في احتفالية أقيمت بقاعة الوحدة المحلية بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، والأستاذ كمال إبراهيم رئيس المركز، والقيادات التنفيذية. 
 
وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل متوجهًا بالشكر والتقدير لأسر المتفوقين التي ساهمت في تحقيق هذا التميز، كما حثّ الطلاب على مواصلة النجاح والحفاظ عليه راجيًا الله أن ينفع بهم وطنهم الغالي مصر، وتضمن اللقاء فتح باب الحوار مع الحضور، حيثُ استمع المحافظ لمطالبهم وشكواهم مُوجهًا ببحثها وحلّها.

الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

أوائل الثانوية بالوادى الجديد

الفرافرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة