محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بالفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

بدأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جولته اليوم بمركز الفرافرة بتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بالمركز، في احتفالية أقيمت بقاعة الوحدة المحلية بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة، والأستاذ كمال إبراهيم رئيس المركز، والقيادات التنفيذية.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل متوجهًا بالشكر والتقدير لأسر المتفوقين التي ساهمت في تحقيق هذا التميز، كما حثّ الطلاب على مواصلة النجاح والحفاظ عليه راجيًا الله أن ينفع بهم وطنهم الغالي مصر، وتضمن اللقاء فتح باب الحوار مع الحضور، حيثُ استمع المحافظ لمطالبهم وشكواهم مُوجهًا ببحثها وحلّها.