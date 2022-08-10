محافظ القليوبية يتفقد خط 12 وأعمال تطوير كوبرى عرابى وحالة النظافة بشبرا

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية تابع خلالها طريق خط 12، وكذلك أعمال تطوير كوبري عرابي، وأعمال النظافة بشوارع مدينة شبرا الخيمة، وذلك في إطار جولاته اليومية بمدن وقرى المحافظة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التواجد الميداني وسطهم لحل مشاكلهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد طريق خط 12 (بنها - القناطر الخيرية)، للتأكد من أعمال النظافة التي تتم بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية بالإضافة إلى منع مخالفات التعدي على الرياح التوفيقي بدون ترخيص، حيث وجه المحافظ خلال جولته بفحص جميع الإشغالات التي تتم بطول الرياح التوفيقي والتنسيق مع مديرية الري بهذا الصدد، وإزالة أي منشأ أو أعمال مخالفة سواء كافيتريات أو قاعات أفراح ومنع أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة وحرم الري.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد ميدان العاشر من رمضان بقليوب والتي قامت المحافظة بتطويره وتحويله إلى ميدان ذو طابع جمالي ومروري منسق، حيث تم استغلال الجزيرة الوسطى لإقامة متنزه وحديقة متكاملة لتكون متنفسا لأهالي المدينة، حيث أضفت أعمال التطوير على الميدان لمسة جمالية جديدة تضاف إلى مدينة قليوب، وسيتم افتتاحه رسميا بالعيد القومي للمحافظة ضمن سلسة مشروعات كبيرة ستفتتحها القليوبية بعيدها القومي.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من المشروع بالكامل حيث تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية، وتم الانتهاء من تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، إضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا مدعمة بأعمدة الإنارة، وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك وتم الانتهاء من زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، والتي أضفت على المكان لمسة جمالية كبيرة، ليكون الميدان متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي في المرحلة النهائية، حيث تم الانتهاء من رصف جميع المطالع والمنازل للكوبري وتتم الآن أعمال دهانات الأسوار الحديدية والبلدورات كما تتم أيضا أعمال معالجة الفواصل والتي يبلغ عددها 54 فاصلا لتسيير الحركة المرورية بالكوبري، حيث أوضح المحافظ خلال الجولة أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالكوبري تم القضاء تماما على التكدسات المرورية بمعظم مدينة شبرا الخيمة، حيث يمثل كوبري عرابي محورا مروريا هاما ينقل الحركة المرورية من شبرا الخيمة إلى الطريق الزراعي والعكس، وسيتم افتتاح الكوبري رسميا في العيد القومي للمحافظة وبلغت تكلفة أعمال التطوير 40 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع أحمد عرابي، حيث شدد على ضرورة التواجد الميداني بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفوري مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات التي تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في الشارع والتحفظ عليها بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزي الرسمي لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأكد الهجان، على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم، ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.