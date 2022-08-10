محافظ الفيوم عن ترشيد استهلاك الطاقة: ليس تقشفا ولكن نريد الاستخدام الأمثل

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تم البدء منذ الأمس في ترشيد استهلاك الطاقة بديوان المحافظ وبعض الدواوين، واتفقنا على منع استخدام الكهرباء غير المرغوب فيها، وإغلاق الكهرباء عن أماكن العمل بعد انتهاء ساعات العمل.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى المذاع على قناة الحياة: "اتفقنا مع وزارة الكهرباء أن تقدم تقريرا عن استهلاك كل جهة حكومية داخل المحافظة، لنعلم نسبة التوفير وقياسها لنعرف فاعلية الترشيد".

وتابع: "إذا استطعنا توفير الكهرباء سنوفر الغاز ونكون قادرين على تصديره بأسعار عالية، والفكرة ليست فكرة تقشف ولكن استخدام الطاقة الاستخدام الفعال فقط وليس الجمالى، أو غير المؤثر والاستفادة منها ولم نصل إلى التقشف، والطاقة فى العالم كله بتقل ولا تزيد، والجميع يعلم أن هناك أزمة طاقة فى العالم".