اليوم السابع
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محافظ الغربية يوقف رئيسة وحدة "سجين الكوم" وسائق لودر بسبب القمامة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:38 م
محافظ الغربية يوقف رئيسة وحدة "سجين الكوم" وسائق لودر بسبب القمامة محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إيقاف كلا من (أ. م. م ) رئيسة الوحدة بقرية سجين الكوم و (ح .ع . ف) سائق اللودر بالوحدة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إيقاف نصف الراتب لهما، وذلك في استجابة فورية من المحافظ عقب انتشار أحد مقاطع الفيديو يُظهر قيام السائق بإلقاء القمامة في مصرف سماتاي المار أمام القرية.
 
وأكد محافظ الغربية أنه لا تهاون مع أي مقصر في عمله، خاصة فيما يتعلق بحرق المخلفات أو إلقائها في الترع والمصارف، والتي تتسبب في الضرر بحياة المواطنين.
 
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات المحلية بمنع حرق مخلفات القمامة أو إلقائها في الترع والمصارف، والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها.
 

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