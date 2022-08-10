محافظ الشرقية يشكل لجان بالمقار الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، مع مديري المديريات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لوضع آليات وإجراءات لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة لتخفيف الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة أن يقوم كل مدير مديرية ورئيس مركز ومدينه وحي بوضع التصور الأمثل والإجراء التنفيذي اللازم للبدء فوراً في ترشيد استخدام الكهرباء بالمباني الحكوميه والمنشآت العامة ، قائلاً كلنا مسئولين وعلينا مجهود كبير خلال الفتره القادمه لمتابعه التكليفات الصادره من رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية الراهنة والتي يمر بها العالم و تتطلب تنفيذ حزمه من الإجراءات العاجلة للإستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

كما قرر المحافظ تشكيل لجان بكل مبنى خدمي لمتابعة إجراءات تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء بدءاً من الإسبوع القادم.

وخلال الإجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور اليومي على المحال والمولات التجارية والمطاعم والورش الحرفية للتأكد من إلتزام أصحابها بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

كما تطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على البدء فوراً في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالقرى والمدن من خلال إطلاق حمله تشجير موسعه تستهدف الطرق والمحاور المرورية والشوارع ومداخل المدن بالتنسيق مع مسؤولي الزراعه والري وبمشاركة المجتمع المدني وذلك لمضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

حضر الإجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.