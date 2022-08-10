محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا طارئا لوضع خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا طارئا لوكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية.

وتناول "محافظ الدقهلية" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها ، وذلك بالمبانى الحكومية وجميع أجهزة المحافظة والتي تشمل "الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات" واتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف بكافة الوحدات الحكومية والمصالح.

وقد اكد "مختار" علي سرعة البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها بصورة عامة، وضرورة المتابعة المستمرة من قبل جميع المسئولين في جميع المواقع الحكومية لتنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك باعتبار هذا الامر قضية قومية واشار إنه سيتابع بنفسه بصفة مستمرة تنفيذ هذه الاجرءات في جميع المواقع الحكومية جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمجلس المحافظين في اجتماعه اليوم بشأن استهلاك الكهرباء.