محافظ البحر الأحمر يستقبل بعثة السباحين المصريين في مطار الغردقة..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، البعثة المصرية لعبور بحر المانش للأصحاء وذوي الهمم، بالورود تكريماً وتشجعياً لهم، وذلك عقب وصولهم مطار الغردقة الدولي، حيث سافرت البعثة إلى مدينة فولكستون في إنجلترا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ونجحت في عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين.

أهدى محافظ البحر الأحمر، الكابتن خالد شلبي، رئيس البعثة، ميدالية البحر الأحمر، تكريماً للمجهود الكبير الذي بذله من أجل عبور السباح محمد الحسيني من " ذوي الهمم " لبحر المانش، كما قدم المحافظ التهنئة إلى أبطال مصر ، الذين صنعوا إنجازاً جديداً يضاف لسجلات مصر في المجال الرياضي ، ونجحوا في تحقيق رقم جديد فى زمن عبور بحر المانش

واكد على أن الدولة تقدم الدعم الكامل لكل الأبطال الرياضيين الذين يمثلون مصر فى مختلف المحافل ، ويحرصون على صناعة تاريخ مشرف لوطنهم بالعزيمة والإصرار والتفوق الرياضي وخاصة من أبطالنا القادرون باختلاف.

تابع المحافظ قائلاً: مصر تشهد العديد من الإنجازات فى مختلف القطاعات ومنها الشباب والرياضة، وتحقيق العديد من الألقاب فى الألعاب الفردية والجماعية فى جميع البطولات، فى ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبهم، عبر أعضاء البعثة المصرية عن بالغ سعادتهم علي حفاوة الاستقبال من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، داخل مطار الغردقة الدولي، كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالنجاح فى تحدى عبور المانش، وتسجيل رقم جديد باسم مصر ، وأهدوا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية وجميع أفراد الشعب المصري.

وأكد الكابتن خالد شبلي، رئيس البعثة، أن هذه هي أول مرة يتم عبور المانش من فريق يدمج بين الأصحاء وذوي الهمم ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم بالتعاون بين مصر وألمانيا ، موضحاً أن أعضاء الفريق المصريين عاهدوه خلال التدريبات على تحقيق هذا الإنجاز لتسجيله باسم مصر في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث إن محاولة العبور تحققت في زمن قدره 12 ساعة ودقيقتين.

وأشار شلبي، إلى أن محاولة العبور بدأت من ضفة بحر المانش في إنجلترا، وانتهت في الضفة المقابلة بفرنسا، وتم رفع علم مصر من جانب أعضاء الفريق بعد نجاح المحاولة.

يذكر أن الفريق الذي عبر بحر المانش يتكون من السباحين محمد الحسيني من " ذوي الهمم " وأحمد أسامة، والسباحة شيرويت حافظ، وسباحتين ألمانيتين، بقيادة المصري خالد شلبي، والفكرة بدأت عندما تم توجيه دعوة للسباحة الألمانية "يتنا دينكن" والمصابة بإعاقة حركية في سنة 2018، وطلب منها كابتن "خالد شلبى" الإنضمام لفريق عبور بحر المانش هي وسباحة ثانية ليضم الفريق مصريين وألمان، بقيادة مصرية في رسالة دعم مهمة لذوي الهمم والدمج بينهم وبين الناس، وكرسالة تؤكد وجود تواصل وتعاون بين الشعوب.

رافق المحافظ خلال مراسم الاستقبال، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدداً من القيادات مطار الغردقة الدولي.