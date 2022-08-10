محافظ الإسكندرية :نسب الإنجاز وصلت 80٪ فى نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معدلات ونسب إنجاز مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء مهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول.

وخلال الجولة؛ أشاد المحافظ بمعدلات الإنجازات التي تمت بالمشروع والتي وصلت إلى نسبة 80 ٪، وجاري العمل في باقي المشروع ليتم الانتهاء منه خلال شهرين.

وأكد أن المشروع يعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، حيث يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف. بالإضافة إلى إنشاء ممشي بطول 250 م، والأنفاق الخاصة بالمشاه.