محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الحميات ومركز الشباب بقرية الشامية

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بقرى مركز ساحل سليم بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات قرية الشامية ومركز الشباب بالقرية وسير العمل بالوحدة الصحية للوقوف على المشروعات التي سيتم تطويرها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات الشامية والتي يجري تطويرها ضمن مشروعات تطوير مركز ساحل سليم واستمع إلى شرح من المهندس المشرف لمراحل التنفيذ كما استكمل المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد مبنى الوحدة الصحية وتابع سير العمل بها والتقى بمديرة الوحدة وبعض العاملين مشددًا على ضرورة وضع المقترحات الخاصة بالتطوير.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الشامية واستمع إلى شرح لأهم ملامح التطوير بالمركز والتي تتضمن انشاء ملعب نجيل صناعي ومنافذ تسويقية للشباب وللجمعيات الأهلية ومنافذ خدمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات حياة كريمة ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في قرى الريف على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع الشباب والرياضة بلغت 81 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه وقطاع الصحة 106 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعي بعدد 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع جارى العمل بها والطرق الرئيسية 7 طرق بتكلفة مليار و682 مليون جنيه وذلك بقرى 7 مراكز على مستوى المحافظة يجرى العمل بها.

كما وجه المحافظ بسرعة رصف الطرق التي تم الانتهاء من استكمال خطوط المرافق بها بعد الانتهاء من محاضر التنسيق مع شركات المرافق ووفقاً للاجراءات القانونية المنظمة لذلك فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق التي لن يتم رصفها في الوقت الحالي تسهيلاً على المواطنين.

وفي نهاية جولته بالشامية التقى المحافظ بعض الشباب وأهالي القرية واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير المشروعات بالقرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وطالب بضرورة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة ورئيس المركز لبحث مقترحات التطوير ودراستها ميدانيًا على أرض الواقع لبدء التنفيذ ضمن خطة تطوير قرى المركز المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".